الآلاف يستقبلون جثمان الأنبا بيشوي بدير القديسة دميانة لإلقاء نظرة الوداع

استقبل مساء أمس الأربعاء الآلاف من المسيحيين والمسلمين جثمان الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس ورئيس دير القديسة دميانة والبرارى وسكرتير المجمع المقدس السابق وذلك بدير القديسة دميانة ببللقاس وكان فى استقبال الجثمان الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا صليب مطران ميت غمر وبلاد الشرقية واللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية وعدد كبير من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة، والأمهات الراهبات.





فيما تم عقب وصول الجثمان وضعه داخل غرفة خاصة بدرجات حرارة منخفضة، تمهيدًا لتشييع الجثمان في الثانية عشر ظهر اليوم الخميس فيما حرص عدد كبير من الكهنة والقساوسة والراهبات والمكرسات بالدير على لدخول لمكان وضع الجثمان فى مجموعات لإلقاء النظرة الأخيرة ولمس الصندوق .



