الآلاف يستقبلون جثمان الأنبا بيشوي بدير القديسة دميانة لإلقاء نظرة الوداع

استقبل مساء أمس الأربعاء الآلاف من المسيحيين والمسلمين جثمان الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس ورئيس دير القديسة دميانة والبرارى وسكرتير المجمع المقدس السابق وذلك بدير القديسة دميانة ببللقاس وكان فى استقبال الجثمان الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا صليب مطران ميت غمر وبلاد الشرقية واللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية وعدد كبير من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة، والأمهات الراهبات.
فيما تم عقب وصول الجثمان وضعه داخل غرفة خاصة بدرجات حرارة منخفضة، تمهيدًا لتشييع الجثمان في الثانية عشر ظهر اليوم الخميس فيما حرص عدد كبير من الكهنة والقساوسة والراهبات والمكرسات بالدير على لدخول لمكان وضع الجثمان فى مجموعات لإلقاء النظرة الأخيرة ولمس الصندوق .
يذكر أن الأنبا بيشوي ولد يوم 19 يوليو 1942 بمنطقة توريل بمدينة المنصورة وكان يدعى مكرم إسكندر نيقولا وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1963 بتقدير ممتاز وعين معيدا بها ثم ترك الحياة المدنية وترهبن في دير السريان باسم الراهب توما السرياني وتمت سيامته قسا في 12 أبريل 1970 ورسم قمص في 17 سبتمبر 1972، وتمت سيامته أسقفا على مطرانية دمياط وكفر الشيخ في 24 سبتمبر 1972 في عهد البابا شنودة الثالث وهو الرجل الوحيد في الكنيسة الذي يرأس دير للراهبات في مصر.