البحيري يستعرض أبرز محاور مؤتمر المفاصل الصناعية بطب عين شمس.. فيديو

قال الدكتور وائل سمير البحيري، أستاذ جراحة العظام والمفاصل الصناعية بطب جامعة عين شمس، إن المؤتمر الرابع لتركيب المفاصل الصناعية، والذي يقام في مصر، يناقش أبرز المشاكل الخاصة بالمفاصل الصناعية.



وأضاف البحيري -في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" - أن المؤتمر يستعرض عدة محاور، منها كيفية شفاء المريض بعد القيام بعملية تغيير المفصل الجزئي، خلال فترة قصيرة، وعودته لحياته بشكل طبيعي.



وأوضح أن هناك أنواعا جديدة من المفاصل ظهرت تناسب كبار السن، والذين يتعرضون لكسور خطيرة في عمر متأخر، وهو الأمر الذي كان يشكل خطورة كبيرة قديما، وكان الحل له هو تركيب المفصل الصناعي، ما يتسبب في حدوث مشاكل كبيرة أثناء الحركة، إلا أن المفاصل الجديدة ثلاثية الأبعاد تتيح للمريض الحركة بحرية، وتجنب الأعراض الجانبية التي كانت تحدث لهم قديما.



وأكد أن المؤتمر أصبح لا يعتمد على إلقاء المحاضرات بل يشمل ورش عمل وحلقات نقاش تعتمد على التقنيات الحديثة وهو ما يضيف الكثير، ويساعد على نقل الخبرات بصورة أكبر.



وإليكم الفيديو..