الحكومة الليبية المؤقتة تغلق مطار بنينا الدولي في بنغازي لأسباب أمنية

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، في مدينة البيضاء، إغلاق مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، شرق البلاد، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية.





ونقلت الحكومة الليبية المؤقتة، أن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، أعلن أمس، الأربعاء، أنه إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية في مطار بنينا الدولي ببنغازي، فإنه سيتم تحويل الرحلات المحلية والدولية ستنقل إلى مطار الأبرق بالبيضاء.





وأشار البيان، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك"، إلى أن رئيس الحكومة أصدر تعليماته لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق، مجددًا في حال لم تستقم الأمور في هذا المطار خلال أسبوع.



