رئيس هيئة قضايا الدولة يستعرض إنجازات فرع الهيئة بأسوان خلال عام 2018 ..صور

أكد المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، مساندة الهيئة جهود المحافظة التي تبذل حاليًا للارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأسوانى فى مجالات التنمية والاستثمار من خلال الدفاع عن المصلحة العامة وتصويب منظومة العمل الإداري .





جاء ذلك خلال استقبال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان لرئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار حسين عبده خليل، وذلك بحضور المستشار تهامى سيد، رئيس فرع الهيئة بأسوان والمستشارين رؤساء فروع الهيئة.





وأوضح المستشار حسين عبده خليل، أن فرع هيئة قضايا الدولة بأسوان له العديد من الإنجازات خلال عام 2018، حيث وصلت عدد القضايا بفرع أسوان أول والمتداولة بالجلسات ودوائر المحكمة إلى 1300 دعوى، بجانب 1159 قضية بفرع أسوان ثالث والمتداولة أمام محاكم شمال أسوان الكلية والاستئنافية والجزئية والجنح والجنح المستأنفة والأسرة.