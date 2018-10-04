ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس هيئة قضايا الدولة يستعرض إنجازات فرع الهيئة بأسوان خلال عام 2018 ..صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:36 ص
رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة يستعرض إنجازات فرع الهيئة بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
أكد المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، مساندة الهيئة جهود المحافظة التي تبذل حاليًا للارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأسوانى فى مجالات التنمية والاستثمار من خلال الدفاع عن المصلحة العامة وتصويب منظومة العمل الإداري.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان لرئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار حسين عبده خليل، وذلك بحضور المستشار تهامى سيد، رئيس فرع الهيئة بأسوان والمستشارين رؤساء فروع الهيئة.

وأوضح المستشار حسين عبده خليل، أن فرع هيئة قضايا الدولة بأسوان له العديد من الإنجازات خلال عام 2018، حيث وصلت عدد القضايا بفرع أسوان أول والمتداولة بالجلسات ودوائر المحكمة إلى 1300 دعوى، بجانب 1159 قضية بفرع أسوان ثالث والمتداولة أمام محاكم شمال أسوان الكلية والاستئنافية والجزئية والجنح والجنح المستأنفة والأسرة.

رئيس هيئة قضايا الدولة يستعرض إنجازات فرع الهيئة بأسوان خلال عام 2018 ..صور
رئيس هيئة قضايا الدولة يستعرض إنجازات فرع الهيئة بأسوان خلال عام 2018 ..صور
رئيس هيئة قضايا الدولة يستعرض إنجازات فرع الهيئة بأسوان خلال عام 2018 ..صور

ترشيحاتنا

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

موظفون بمحكمة عابدين يتركون عملهم في فترة العمل الرسمية ..فيديو

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

10 مشروبات طبيعية تخلصك من مشكلة الانتفاخ

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

حكم أخذ قرض عمل لغرض التجارة والربح

لاعب إنتر ميلان يعلق على إشادة بيرلو الإيطالي

مقتل ضابط وإصابة 4 في إطلاق نار بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية

القابضة الكيماوية: القومية للأسمنت ليست للبيع

4 ألبومات غنائية في أكتوبر لعمرو دياب وشيرين وفؤاد وبلاك تيما

آبل تطرح رموزا تعبيرية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

طقس اليوم.. مائل للحرارة على القاهرة شديد الحرارة على الصعيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

فيديو

تعرف على الحالة المرورية اليوم على الطرق والمحاور الرئيسية
تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو
مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر
طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟