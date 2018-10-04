محافظ أسوان: صندوق لتلقي شكاوى المواطنين

كشف اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن أنه سيطبق منهجًا جديدًا فى اللقاءات الجماهيرية، حيث سيتم تخصيص يوم للمواطنين لعرض المشاكل التى يواجهونها فى قطاع خدمى معين مثل التعليم أو الصحة أو الإسكان وغيرها لسرعة اتخاذ القرار المناسب مع تواجد المسئولين التنفيذيين عن هذه القطاعات.



