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محافظات

محافظ أسوان: صندوق لتلقي شكاوى المواطنين

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:25 ص
لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان بأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
كشف اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن أنه سيطبق منهجًا جديدًا فى اللقاءات الجماهيرية، حيث سيتم تخصيص يوم للمواطنين لعرض المشاكل التى يواجهونها فى قطاع خدمى معين مثل التعليم أو الصحة أو الإسكان وغيرها لسرعة اتخاذ القرار المناسب مع تواجد المسئولين التنفيذيين عن هذه القطاعات.

وأشار "إبراهيم"، خلال لقائه بأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، إلى أنه سيتم تخصيص صندوق لتلقى شكاوى المواطنين، والذى سيتم توفيره بمركز التطوير التكنولوجى بمنبى ديوان عام المحافظة لإتاحة الفرصة لكافة الحالات لعرض مطالبهم وشكواهم فى سهولة موضح بها الاسم ورقم التليفون لسرعة التعامل الفورى معها وتلبتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

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