رئيس الوزراء الفرنسي السابق: سأشجع إسبانيا ضد فرنسا في كأس العالم المقبل

أثار رئيس الوزرء الفرنسي السابق، مانويل فالس، جدلا واسعا في فرنسا، بعد إعلانه أنه سيدعم منتخب إسبانيا في كأس العالم المقبل وليس فرنسا.





ويترشح فالس، ذو الأصول الكاتولونية، لمنصب عمدة مدينة برشلونة الإسبانية، بعد قراره ترك ساحة السياسة في فرنسا، والانطلاق في السياسة في إسبانيا، التي يرجع أصوله لها.





وفي حوار مع راديو "راك 1" الكاتالوني، أوضح رئيس الوزراء الفرنسي أنه لن يتردد على اختيار إسبانيا، كمنتخب يشجعه إذا قابل فرنسا في نهائي كأس العالم المقبل.



