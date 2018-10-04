ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفرنسي السابق: سأشجع إسبانيا ضد فرنسا في كأس العالم المقبل

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:28 ص
صدى البلد
حسن محرم
أثار رئيس الوزرء الفرنسي السابق، مانويل فالس، جدلا واسعا في فرنسا، بعد إعلانه أنه سيدعم منتخب إسبانيا في كأس العالم المقبل وليس فرنسا.

ويترشح فالس، ذو الأصول الكاتولونية، لمنصب عمدة مدينة برشلونة الإسبانية، بعد قراره ترك ساحة السياسة في فرنسا، والانطلاق في السياسة في إسبانيا، التي يرجع أصوله لها.

وفي حوار مع راديو "راك 1" الكاتالوني، أوضح رئيس الوزراء الفرنسي أنه لن يتردد على اختيار إسبانيا، كمنتخب يشجعه إذا قابل فرنسا في نهائي كأس العالم المقبل.

وتابع: "في 2022، لو إسبانيا وفرنسا وصلا إلى نهائي كأس العالم، أريد أن تفوز إسبانيا".

ترشيحاتنا

المصري يتعادل مع فيتا كلوب بـ الكونفيدرالية وينتظر التأهل فى الكونغو

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

أحمد السقا وأمير كرارة يأكلان كفتة فاسدة.. صورة

شاهد.. الإسكان تنشر فيديو عن الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

جي بي مورجان: تنافسية الجنيه المصري تحسن من أداء ميزان المدفوعات

أسرع طريقة لإطالة الرموش والحواجب

طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي

فاروق الفيشاوي يعلن إصابته بالسرطان

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

وادي دجلة يقلب تأخره إلى فوز مثير على طلائع الجيش.. فيديو وصور

التصرف الشرعي لمن نسي ركعة وتذكرها بعد السلام من الصلاة

شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية
تحديث الصناعة: جودة المنتج شهادة ضمان تصديره لأي دولة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟