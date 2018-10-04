تراب الماس يتخطى الـ30 مليون جنيه

حقق فيلم "تراب الماس"، إجمالي إيرادات بلغت 30 مليونًا و652 ألفًا و395 جنيهًا بعد 6 أسابيع عرضًا.





فيلم "تراب الماس" من بطولة آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وشيرين رضا وإياد نصار وبيومى فؤاد وعزت العلايلى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



