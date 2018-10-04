آفة تأكل دماغ شاب وتتسبب في وفاته

في حادثة هي الأولى والأغرب توفي شاب في أواخر سبتمبر الماضي، بعد أن أكلت آفة الأميبا دماغه.





كان الشاب الذي يتقن ركوب الأمواج ويدعى "فابريتسو ستابيل" قد أُصيب بأميبا "نايجليريا فوليري" الفتاكة، لتظهر عليه أعراض تلعثم في الكلام وشلل بالأطراف وتشنجات في أعضاء الجسم وأخيرًا السكتة الدماغية.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أظهر تشريح جثة الشاب، أن أخطر أنواع الأميبا وصلت إلى دماغه وأدت إلى وفاته، وقد انتقلت الأميبا إلى الشاب بعد ارتياده لتجمع مدينة مائية صناعية في مدينة "واكو" بولاية تكساس.





وكشف الأطباء عن أن أميبا نايجليريا فوليري "Naegleria fowleri"، دخلت إلى دماغ "ستابيل" وتسببت في وفاته.





أما عن أميبا "نايجليريا فوليري" فهي تعيش في المياه العذبة، تعمل على تآكل أجزاء من دماغ المصاب وتؤثر على جهازه العصبي.