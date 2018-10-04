ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

آفة تأكل دماغ شاب وتتسبب في وفاته

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:55 ص
صدى البلد
نهى حمدي
في حادثة هي الأولى والأغرب توفي شاب في أواخر سبتمبر الماضي، بعد أن أكلت آفة الأميبا دماغه.

كان الشاب الذي يتقن ركوب الأمواج ويدعى "فابريتسو ستابيل" قد أُصيب بأميبا "نايجليريا فوليري" الفتاكة، لتظهر عليه أعراض تلعثم في الكلام وشلل بالأطراف وتشنجات في أعضاء الجسم وأخيرًا السكتة الدماغية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أظهر تشريح جثة الشاب، أن أخطر أنواع الأميبا وصلت إلى دماغه وأدت إلى وفاته، وقد انتقلت الأميبا إلى الشاب بعد ارتياده لتجمع مدينة مائية صناعية في مدينة "واكو" بولاية تكساس.

وكشف الأطباء عن أن أميبا نايجليريا فوليري "Naegleria fowleri"، دخلت إلى دماغ "ستابيل" وتسببت في وفاته.

أما عن أميبا "نايجليريا فوليري" فهي تعيش في المياه العذبة، تعمل على تآكل أجزاء من دماغ المصاب وتؤثر على جهازه العصبي.

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

الصحة العالمية: وفاة 10 أشخاص في السعودية بسبب فيروس كورونا

طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات

أمير كرارة يكشف عن رأيه بكل صراحة فى عادل إمام

ماذا يحدث للجسم عند تناول سمك الدنيس

آفة تأكل دماغ شاب وتتسبب في وفاته

10 مشروبات طبيعية تخلصك من مشكلة الانتفاخ

الكاف يؤكد أحقية الكاميرون في استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019

تكثيف الخدمات الأمنية على مداخل القاهرة لضبط قائدي النقل الثقيل المخالفين

كائنات صغيرة تبحث عن البشر في فيلم الرسوم المتحركة Smallfoot

البريد: أحدث الأنظمة لتمكين المواطنين من الاستعلام عن المخالفات المرورية

هل النوافل تجبر الصلوات الفائتة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر
طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟