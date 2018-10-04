شاهد.. هذا ما سيحدث حينما تتناول وجبتك في قارة أنتركاتيكا المتجمدة

نشر عالم الأحياء الفرنسي سيبريان فرسوكس، صور مذهلة، توضح وجباته الذي يأكلها في درجة حرارة 70 تحت الصفر، في قاعدة كونكورديا للأبحاث في أنتركاتيكا.



وبحسب موقع "فوسج ماتان" الفرنسي أن عالم الإحياء الذي يعمل حاليا في بعثة أبحاث في أنتركاتيكا، نشر صور للوجبات التي يأكلها في درجة حرارة 70 تحت الصفر.



يوضح الموقع أن المناخ في موقع كونكورديا صعب للغاية، ويتسبب في حدوث ظواهر غريبة.



ونشر العالم الفرنسي صور لوجباته التي يأكلها في هذا الجو، والمفاجأة أن الأكل حتى وأن كان ساخنا، يتجمد في لحظة.



وبينت الصور أن البيض ومكرونة الاسباجتي الذي حاول أن يأكلها، تحولت إلى تماثيل متجمدة.