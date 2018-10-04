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شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:27 ص
فنانة سورية تتعرض
فنانة سورية تتعرض لموقف محرج فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية
كـريـم الـخـطيب
تعرضت الفنانة السورية كندة حنا، لموقف محرج خلال مشاركتها في فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

وأثناء صعود الفنانة إلى منصة التكريم سقطت أرضًا بعد أن تعرقلت على السلم أكثر من مرة بسبب الفسان التي كانت ترتديه مما اضطرها إلى الاستعانة بأحد المشاركين في الحفل ليساعدها في الصعود.

وشهدت مكتبة الإسكندرية مساء أمس، الأربعاء، فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وبمشاركة العديد من الأفلام في مسابقات المهرجان المختلفة.

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