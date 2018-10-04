شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

تعرضت الفنانة السورية كندة حنا، لموقف محرج خلال مشاركتها في فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.





وأثناء صعود الفنانة إلى منصة التكريم سقطت أرضًا بعد أن تعرقلت على السلم أكثر من مرة بسبب الفسان التي كانت ترتديه مما اضطرها إلى الاستعانة بأحد المشاركين في الحفل ليساعدها في الصعود.



