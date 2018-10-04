ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

القابضة الكيماوية: القومية للأسمنت ليست للبيع

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:08 ص
صدى البلد
علياء فوزى
قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة القومية للأسمنت ليست للبيع، وأى ادّعاءات ببيعها باطلة، مؤكدًا أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية أقرت أول أمس، الثلاثاء، حل وتصفية شركة القومية للأسمنت، وتعيين "مصفي عام" فى 7 أكتوبر الجارى على أن تنتهى أعمال التصفية خلال عام من صدور قرار الجمعية.

وأضاف "مصطفى"، فى تصريحات له، أن حقوق العمال والمساهمين بالشركة محفوظة وفقًا للقانون، حيث أعطينا فرصة للمساهمين للبيع أسهمهم بالقيمة العادلة، وبناءً عليها ارتفعت نسبة حصة القابضة الكيماوية فى القومية للأسمنت لنحو 99.8%.

أشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، إلى أن قرار إغلاق الشركة جاء بناءً على توصيات الدراسة الفنية التي أعدها المكتب الاستشارى التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ بعدم جدوى تشغيل القومية مرة أخرى التى تم وفقًا لمعايير وأسس علمية، فضلًا عن الأخذ فى الاعتبار التقرير الصادر من غرفة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات، والذى أكد أن مستقبل صناعة الأسمنت غير مبشر، حيث إن حجم الإنتاج يفوق الاستهلاك بنحو 30 مليون طن؛ مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار مع زيادة التكلفة؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مما ينعكس بالسلب على أرباح شركات الأسمنت.

وحققت شركة القومية للأسمنت نحو 861 مليون جنيه خسائر خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018.

ترشيحاتنا

أحمد السقا وأمير كرارة يأكلان كفتة فاسدة.. صورة

الكاف يؤكد أحقية الكاميرون في استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019

طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي

البريد: أحدث الأنظمة لتمكين المواطنين من الاستعلام عن المخالفات المرورية

مفاجأة.. عصير البصل يحفز نمو الشعر

نابولي يهزم ليفربول في الدقيقة الـ 90 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو وصور

شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

أنشيلوتي يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة ليفربول ونابولي.. فيديو

احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر بثقافة دمياط

جي بي مورجان: تنافسية الجنيه المصري تحسن من أداء ميزان المدفوعات

مظاهرات في الفاتيكان بسبب الاعتداء الجنسي على الأطفال

موظفون بمحكمة عابدين يتركون عملهم في فترة العمل الرسمية ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية
تحديث الصناعة: جودة المنتج شهادة ضمان تصديره لأي دولة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟