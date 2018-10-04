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منوعات

4 أخطاء كارثية عند شحن الهاتف المحمول ليلا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
نهى حمدي
جرت العادة على التحذير من ترك الهواتف المحمولة بالشاحن طوال الليل، دون معرفة أسباب واضحة من وراء هذا التحذير وما إذا كان يتلف الهاتف بالفعل أم لا.

في صدد هذه النقطة نعرض لكم عددًا من النقاط التي أوضحها خبير الهواتف المحمولة "كايل وينز" حول خرافات شحن الهاتف ليلًا.

1- استخدام الهاتف في الشحن

أوضح "وينز" أن على المستخدمين ترك الهاتف في الشاحن دون استخدامه في مهمات ثقيلة، يكفي عمل بعض الأمور البسيطة.

2- الشحن الزائد لا يؤثر على الهاتف

يظن الكثيرون بأن ترك الهاتف في الشاحن بعد اكتمال البطارية عن آخرها يؤثر على أداء الهاتف، ولكن هذا غير صحيح، فالهواتف الذكية أصبحت أكثر ذكاءً فهي لا تدع الشحن الزائد يؤثر على أدائها، فالهاتف يفصل عنه التيار مجرد وصل البطارية لـ 100%.

3- ارتفاع حرارة الهاتف

يشتكي بعض المستخدمين من سخونة الهاتف أثناء وضعه في الشاحن ليلًا، فهذا الأمر يدعى للقلق بالفعل بحسب ما جاء في "سكاي نيوز".

فارتفاع حرارة الهاتف قد يؤدي إلى تلف البطارية، وهو من الأمر الذي يجب ملاحظتها بغض النظر عن وقت شحن الهاتف.

4- شحن الهاتف في "الجراب"

من الأمور الضارة بالهاتف هو شحن وهو بـ"جراب" بلاستيكي أو مطاطي، لذلك يجب بإخراج الهاتف من حافظته عند شحنه طوال الليل، فالحافظة قد تمنع تفريغ الحرارة الناجمة عن الشحن وتقلل أداء الهاتف.


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