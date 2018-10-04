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رياضة

الزمالك يختتم مرانه اليوم ويطير للسعودية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ملك موسي
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، المران الأخير بالقاهرة في تمام الثانية عشر ظهر اليوم الخميس، وذلك قبل السفر في تمام السادسة مساءً السعودية.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء الهلال السعودي يوم السبت المقبل في السوبر المصري السعودي بالرياض.

وأعلن السويسرى جروس عن قائمة الفريق المسافرة للسعودية لمواجهة الهلال على كأس الرئيس السيسى المقرر إقامتها يوم 6 أكتوبر الجارى .

وضمت القائمة "محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبد المنصف - أحمد فتوح – محمود عبد العاطى دونجا – حازم إمام – يوسف أوباما – ايمن حفنى – كماتشو – أحمد مدبولى – عبد الله جمعه – ابراهيم حسن – محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود عبد العزيز – محمود حمدى الونش –فرجانى ساسي – كابونجو كاسونجو – حمدى النقاز – حميد أحداد – مصطفى فتحى –عمر السعيد – بهاء مجدى – محمد ابراهيم – محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد احمد يوسف جمال – محمد عبد السلام – محمود حسن – محمد حسن".

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