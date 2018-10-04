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أخبار البلد

المهندسين المصرية توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها بمقاطعة بادن فيتمبرج بألمانيا ..صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:32 ص
صدى البلد
الديب ابوعلى
وقع المهندس هاني ضاحي، نقيب عام المهندسين، اتفاقية تعاون ثلاثية مع دانيال ساندر، رئيس نقابة المهندسين، بمقاطعة بادن فيتمبرج بألمانيا والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وتشمل الاتفاقية بحسب بيان صادر صباح اليوم، الخميس، عن نقابة المهندسين، تبادل المعرفة العلمية والتدريب للمهندسين في كافة أوجه العمل الهندسي وإتاحة الفرصة للمكاتب الاستشارية من الجانبين بتبادل الخبرات والعمل سويا داخل وخارج مصر،

كما يمكن تبادل العضويات النقابية للمهندسين المؤهلين لسوق العمل بمصر وألمانيا وأفريقيا في حالة تأهلهم وتطابق مستوى خبرتهم أو دراستهم مما يوفر للمهندسين المصريين فرص عمل كبيرة داخل مصر وخارجها.

يذكر أن مقاطعة بادن فيتمبرج تمثل 20% من الناتج القومي لألمانيا وتبلغ صادراتها 170 مليار يورو سنويا.
المهندسين المصرية توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها بمقاطعة بادن فيتمبرج بألمانيا ..صور
المهندسين المصرية توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها بمقاطعة بادن فيتمبرج بألمانيا ..صور
المهندسين المصرية توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها بمقاطعة بادن فيتمبرج بألمانيا ..صور
المهندسين المصرية توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها بمقاطعة بادن فيتمبرج بألمانيا ..صور
المهندسين المصرية توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها بمقاطعة بادن فيتمبرج بألمانيا ..صور

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