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أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية: نشر أنظمة جديدة للتعرف على الأجسام الفضائية في 2020

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه سيتم نشر أكثر من عشرة أنظمة ليزر بصرية وراديوية جديدة للكشف والتعرف على الأجسام الفضائية في روسيا بحلول عام 2020.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان صحفي -أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أنه كجزء من برنامج تحسين وتطوير أنظمة الرصد الفضائية الروسية، تواصل القوات الفضائية العمل على إنشاء أنظمة رصد أرضية من الجيل الجديد متخصصة لمراقبة الأجواء.

وأضافت أنه بحلول عام 2020 تخطط لنشر عشرة أنظمة ليزر بصرية وراديوية جديدة، لتنفيذ مهام مختلفة للكشف والتعرف على الأجسام الفضائية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أول مجمع ليزر بصري يقوم بتنفيذ مهامه بنجاح لمراقبة الأجواء في إقليم ألتاي الروسي.

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