ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

قصة شعر تجبر فتاة على البقاء في منزلها ..صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:28 ص
صدى البلد
نهى حمدي
ترغب السيدات من حين لآخر في تغيير قصة الشعر كنوع من التجديد والظهور بشكل مختلف، ولكن الأمر اختلف عند "إيمي" التي أجبرتها قصة شعرها الجديدة على البقاء في المنزل دون الخروج منه.

فقد التزمت الفتاة المنزل رافضة مغادرته، بعد صدمتها بقصة الشعر السيئة التي حصلت عليها مؤخرًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا ميرور البريطانية".

كانت "إيمي غالاغر" ، البالغة من العمر 19 عامًا، قد اتخذت قرارًا بأن تقص شعرها، ولكنها صدمت عندما جاءت قصة الشعر غير الذي تريده.

وتقول "إيمي" إنها طلبت من مصفف الشعر أن يقص الأطراف فقط، في حين تبلغ أجرته قدره 30 جنيهًا إسترلينيًا، ولكن مصفف الشعر قام بقص نصف شعرها.

فيما اعتبرت إيمي أن قصة الشعر تبدو 'لائقة' ولكنها أدركت بعد ذلك أنها سيئة للغاية، فقد لاحظت أن المصفف قام بقص الجزء الأيسر أقصر من الجزء الأيمن، وحاولت إخفاءه ولكنها فشلت في ذلك، لذلك قررت أن تبقى في المنزل حتى يعود شعرها إلى طبيعته مرة أخرى.

أما عن مصفف الشعر وصالون التجميل فقد أعادوا إلى "إيمي" كامل المبلغ الذي دفعته، كنوع من الاعتذار عن خطأ المصفف.

قصة شعر تجبر فتاة على البقاء في منزلها ..صور
قصة شعر تجبر فتاة على البقاء في منزلها ..صور

ترشيحاتنا

جدو يكشف تفاصيل إصابته بمران الجونة

الكويسين في الترتيب الرابع ويقترب من 20 مليون جنيه

تعرف على الحالة المرورية اليوم على الطرق والمحاور الرئيسية

السندي أمير الدم فيلم يكشف أسرار التنظيم الإرهابي

التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها أثناء إجرائها عملية اللوز بالخصوص

الكاف يؤكد أحقية الكاميرون في استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019

آبل تطرح رموزا تعبيرية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

انطلاق مبادرة مجلس الشباب كراسة وقلم بمدارس الغربية

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

وزارة الصناعة تطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.. نواب البرلمان: لابد من منح الصناع مميزات في الاستثمار.. وخلق فرص عمل للشباب.. ونائب يطالب بتذليل المعوقات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

فيديو

تعرف على الحالة المرورية اليوم على الطرق والمحاور الرئيسية
تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو
مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر
طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟