قصة شعر تجبر فتاة على البقاء في منزلها ..صور

ترغب السيدات من حين لآخر في تغيير قصة الشعر كنوع من التجديد والظهور بشكل مختلف، ولكن الأمر اختلف عند "إيمي" التي أجبرتها قصة شعرها الجديدة على البقاء في المنزل دون الخروج منه.





فقد التزمت الفتاة المنزل رافضة مغادرته، بعد صدمتها بقصة الشعر السيئة التي حصلت عليها مؤخرًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا ميرور البريطانية".





كانت "إيمي غالاغر" ، البالغة من العمر 19 عامًا، قد اتخذت قرارًا بأن تقص شعرها، ولكنها صدمت عندما جاءت قصة الشعر غير الذي تريده.





وتقول "إيمي" إنها طلبت من مصفف الشعر أن يقص الأطراف فقط، في حين تبلغ أجرته قدره 30 جنيهًا إسترلينيًا، ولكن مصفف الشعر قام بقص نصف شعرها.





فيما اعتبرت إيمي أن قصة الشعر تبدو 'لائقة' ولكنها أدركت بعد ذلك أنها سيئة للغاية، فقد لاحظت أن المصفف قام بقص الجزء الأيسر أقصر من الجزء الأيمن، وحاولت إخفاءه ولكنها فشلت في ذلك، لذلك قررت أن تبقى في المنزل حتى يعود شعرها إلى طبيعته مرة أخرى.





أما عن مصفف الشعر وصالون التجميل فقد أعادوا إلى "إيمي" كامل المبلغ الذي دفعته، كنوع من الاعتذار عن خطأ المصفف.