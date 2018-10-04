انتشال جثة طفل من ترعة في أبوكبير بالشرقية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من انتشال جثة طفل عمره 8 سنوات، غرق في ترعة الصادى بمركز أبوكبير.



تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بتلقي مركز شرطة أبوكبير بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لطفل غريق في ترعة الصادى.



وانتقلت قوات الإنقاذ النهري برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير إدارة الحماية المدنية، وتمكنت من انتشال الجثة وبالفحص تبين أنها لطفل يدعى "محمد.ع.ال" ويبلغ من العمر 8 سنوات.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.