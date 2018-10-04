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تعرف على الحالة المرورية اليوم على الطرق والمحاور الرئيسية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
كريـم الـخـطيب
قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري، إن هناك انتشارا للخدمات المرورية مكثفة ومدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لضبط الحالة المرورية على مدار اليوم والتعامل مع الكثافات المرورية، بالإضافة إلى نشر الوحدات المرورية ونشر سيارات الإغاثة والاوناش لمتابعة الحالة المرورية ونشر أكمنة ثابتة ومتحركة للالتزام بتعليمات المرور.

وحذر «هشام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» قائدى السيارات بوجود شبورة مائية خفيفة في المناطق القريبة من المسطحات المائية ومحور روض الفرج و شبرا بنها الحر، مضيفا أنه مازالت التحويلات المرورية مستمرة في شارع الأزهر اتجاه شارع الموسكي وسط انتشار خدمات مرورية.

وأوضح الخبير المروري، أن محافظة الجيزة أغلقت نفق القومية العربية أسفل الطريق الدائري في الاتجاهين لمدة 3 سنوات بسبب عمل محطة مترو إمبابة الدائري ضمن أعمال الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق، والإدارة العامة للمرور قدمت تحويلات بديلة لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين.

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