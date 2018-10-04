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رياضة

لاعب إنتر ميلان يعلق على إشادة بيرلو الإيطالي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:21 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان، أن لاعبي فريقه يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز، وذلك عقب الانتصار على آيندهوفن الهولندي 2 ـ 1 بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال بروزوفيتش، وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو": "نحن جميعًا سعداء، دائمًا نقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز، عندما سجلنا أهدافا، لعبنا بشكل جيد، لكن علينا التحسن والتركيز أكثر على خلق الفرص".

وأضاف: "هذه هي الطريقة التي تلعب بها في دوري أبطال أوروبا، وعلينا أن نستمر بهذه الطريقة، دوري الآن هو لاعب خط وسط دفاعي، وأشعر بأنني بحالة جيدة، يجب أن أستمر على ذلك".

وتابع: "نحن جميعًا مصممون، نقاتل من أجل بعضنا البعض ونظهر العزم، علينا الاستمرار هكذا".

واختتم لاعب النيراتزوري قوله: "إشادة بيرلو؟ شكرا له، إنه لاعب رائع، لقد شاهدت الكثير من مقاطع الفيديو له، كان يلعب بالرأس ويركز دائمًا، يجب عليّ أن ألعب ببساطة".

وحقق إنتر فوزًا صعبًا خارج أرضه على آيندهوفن، بهدفين لهدف، سجل للنيراتزوري ناينجولان وإيكاردي، ليأتي في وصافة مجموعته بفارق الأهداف عن برشلونة، برصيد 6 نقاط لكل منهما.

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