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رياضة

باركلي لاعب تشيلسي: ساري يجعلني لاعبا أفضل

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:38 ص
صدى البلد
نور عادل
أرجع روس باركلي، لاعب وسط تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الفضل في تطور مستواه لمدربه ماوريسيو ساري.

وقال إن أسلوب المدرب الإيطالي منحه الثقة في إمكانية العودة للمنتخب الإنجليزي.

ولعب باركلي صاحب الـ24 عاما 6 مباريات تحت قيادة ساري، الذي تولى المسؤولية في يوليو، فيما اكتفى بمشاركتين فقط مع المدرب السابق أنطونيو كونتي منذ انضمامه قادما من إيفرتون في يناير.

وأبلغ باركلي وسائل إعلام بريطانية: "أسلوب ساري ساعدني كثيرا. على مدار السنوات لم أحظ كثيرا بمثل هذا الأسلوب التدريبي، ووصلت إلى عمر يمكنني خلاله فهم كرة القدم بشكل أفضل".

وتابع: "أعلم مدى أهمية فهم الخطط المختلفة من مدربين مختلفين. أشعر الآن أنني جاهز لفهم كل ما يتعلق بكرة القدم".

ولم يلعب باركلي الذي ابتلي بالإصابات في مسيرته مع إنجلترا منذ مايو 2016، لكنه أثبت بما قدمه مع تشيلسي أنه جاهز للعودة للمنتخب الوطني.

وأضاف باركلي: "من الناحية الفنية (ساري) يجعلني لاعبا أفضل. ألعب دورا كبيرا في الفريق وأعتقد أن مستواي أظهر أنني أستطيع اللعب مع إنجلترا".

وتلعب إنجلترا ضد كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر، وسيعلن المدرب جاريث ساوثجيت التشكيلة في وقت لاحق من اليوم الخميس.

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