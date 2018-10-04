الإيسيسكو تعقد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمرها العام في مقرها بالرباط

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- في مقرها بالرباط يومي 11 و12 أكتوبر الجاري الدورة الثالثة عشرة لمؤتمرها العام.



ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، مناقشة واعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للمؤتمر العام ، وتقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة للسنوات 2015-2017، إضافة إلى اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي، وتحديد مكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام وزمانها.



وسيناقش المؤتمر من خلال لجنة البرامج المتفرعة عنه تقرير المدير العام حول تقييم عمل الإيسيسكو، وتقرير المدير العام للأعوام 2013-2015، وتقرير المدير العام المرحلي للأعوام 2016-2018، ومشروع الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للأعوام 2019-2027، ومشروع خطة العمـل الثلاثية والموازنة للأعوام 2019-2021.



كما سيناقش، من خلال لجنة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، التقرير المالي للمدير العام وحسابات الإقفال، وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنوات 2015- 2017، وتقرير المدير العام عن مساهمات الدول الأعضاء في موازنة الإيسيسكو ومعالجة الوضع المالي للإيسيسكو للسنوات 2015- 2017، ومشروع وضع رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في إطار الإيسيسكو، ومشروع تعديل الهيكل التنظيمي للإيسيسكو، ومشروع تعديل ميثاق الإيسيسكو والأنظمة الداخلية.



ويتكون المؤتمر العام للإيسيسكو، من الوزراء المسؤولين عن مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، الذين تعينهم حكوماتهم، أو من ينوب عنهم، الذين يجتمعون في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات، ويجوز أن يجتمعوا في دورة استثنائية ويحضره ممثلو عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.



وكانت الدورة الأولى للمؤتمر العام للإيسيسكو قد عقدت في الدار البيضاء سنة 1983، والثانية في إسلام أباد (1985)، والثالثة في عمان (1988)، والرابعة في الرباط (1991)، والخامسة في دمشق (1994)، والسادسة في الرياض (1997)، والسابعة في الرباط (2000)، والثامنة في طهران (2003)، والتاسعة في الرباط (2006)، والعاشرة في تونس (2009)، والحادية عشرة في الرياض (2012)، والثانية عشرة في باكو (نوفمبر 2015).



ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الإيسيسكو، أربع وخمسون دولة، إضافة إلى ثلاث دول تحمل صفة مراقب، وهي: جمهورية روسيا الاتحادية، ومملكة تايلاند، ودولة قبرص التركية.