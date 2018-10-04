صحف الكويت: البنك الدولي يؤكد تعافي الاقتصاد المصري.. أمريكا تلغي معاهدة الصداقة مع إيران وتنسحب من بروتوكول فيينا بسبب شكوى فلسطينية.. إطلاق نار في محيط فتح الله جولن.. وبوتين يصف سكريبال بـ الخائن

البنك الدولي: الاقتصاد المصري يتعافى بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي

شكري يتوجه إلى اليابان لحضور "التيكاد"

بوتين: جميع القوات ستغادر سوريا... ولا طريق ثالث لواشنطن

فلسطين تطالب ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في الخان الأحمر

أمريكا تلغي معاهدة الصداقة مع إيران وتنسحب من بروتوكول فيينا بسبب شكوى فلسطينية





سلَّطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت "الأنباء" فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأربعاء، والذي أكد أن الاقتصاد المصري يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو وارتفاع الدين وتزايد عجز الموازنة والحساب الجاري.





وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري من 5.6% عام 2019 إلى 8.5% عام 2020 متفوقا على مستوردي النفط الآخرين.





وأفادت "الوطن" بأن وزير الخارجية سامح شكري التقى، أمس، رئيس مجلس النواب العراقي، السيد محمد الحلبوسي، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة العربية، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة.





وأوضحت الصحيفة أن الحلبوسي ثمن الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، معربًا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، مؤكدًا حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الكفاءات المصرية.





وقالت "الجريدة" إن شكري توجه مساء أمس إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة ثنائية تتناول بحث التعاون المشترك والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية فى إفريقيا "التيكاد"، والمقرر عقده يومى السبت والأحد المقبلين بهدف تعزيز التعاون بين اليابان وإفريقيا.





على الصعيدين الإقليمي والعربي، ذكرت "الرأي" أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن أن الرئيس دونالد ترامب قرر الانسحاب من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق معاهدة فيينا فيما له صلة بقضية تطعن على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.





وقالت "الشاهد إن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أعرب خلال اتصال هاتفي، عن شكره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على استمرار المملكة العربية السعودية في شراكتها القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ناقشا خلال الاتصال الوضع في اليمن ومكافحة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للمنطقة.





وأوضحت "الوطن" أن البرلمان التركي وافق، أمس الأربعاء، على تمديد نشر قوات تركية في سوريا والعراق لعام آخر، وذلك غداة استكمال تسليم دمشق منظومة الدفاع الجوي S300 من روسيا.





ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنه يهدف إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا، بما فيها الروسية في نهاية المطاف، في وقت تعهدت إسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية فيها، بغضّ النظر عن أي شيء، وفي رد سريع على إعلان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس مضاعفة التمثيل العسكري والدبلوماسي في سوريا، اعتبر بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى أسبوع الطاقة، أن هذا الوجود يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، موجها الولايات المتحدة إلى طريقين "لا ثالث لهما" لخروجها من الوضع، وهما "الحصول على تصريح من دمشق للوجود على أرضها، أو من الأمم المتحدة".





وأفادت "الأنباء" بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أعلن أنه سهل عملية نقل نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من صنعاء إلى الأردن، وذلك بعدما أعلنت ميليشات الحوثي الإرهابية أنه تم إطلاق سراح اثنين من أبناء الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح كانا محتجزين منذ مقتل والدهما في ديسمبر 2017.





وكشفت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هيئة النقل العام السعودية وافقت على خطة تشغيل قطار الحرمين السريع لنقل المسافرين في الـ11 من أكتوبر الحالي وفق جدول رحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.





وقالت "القبس" إن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله جدد مطالبته المجتمع الدولي، خاصة ألمانيا بالضغط على إسرائيل، والتحرك الفوري لوقف انتهاكاتها من توسع استيطاني ومخططات للتهجير القسري، لا سيما بحق أهالي الخان الأحمر، داعيًا إلى استمرار الدعم الألماني السياسي على صعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعلى صعيد الاقتصادي من خلال دعم اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي.





ونقلت "الوطن" عن بومبيو قوله إن إيران هى مصدر التهديد الحالى للبعثات الأمريكية فى بغداد والبصرة، مشيرا إلى أن ما تقوم به إيران إنما هى جهود لمواجهة العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى واشنطن أنهت معاهدة الصداقة مع إيران التى تعود لعام 1955، وأن إيران تستغل محكمة العدل الدولية لأغراض سياسية.





وأبرزت "الجريدة" إطلاق رجل أمن في مقر رجل الدين التركي المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، فتح الله جولن، أعيرة نارية تحذيرية تجاه مسلح اقترب من المقر.أطلق أعيرة نارية تحذيرية تجاه مسلح اقترب من مقر جولن، بولاية بنسلفانيا الأميركية، في حين أشار متحدث باسم رجل الدين إلى أن المسلح لاذ بالفرار، وجرى استدعاء قوات الشرطة إلى المكان.





دوليًا، أفادت "الرأي" بأن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اتهم، اليوم الخميس، أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات سياسية ورياضية وشركات ووسائل إعلام من حول العالم.



