القوات الأوكرانية تعلن تعرض مواقعها لـ21 عملية إطلاق نار في دونباس

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، تعرض مواقعها لـ21 عملية إطلاق نار في منطقة "دونباس" شرقي البلاد خلال الـ 24 الساعة الماضية، دون أن تسفر عن إصابات.



وقال المكتب الصحفي للقوات، في بيان، نشر على صفحته على "فيس بوك" إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، فتحت وحدات الدفاع الشعبي في دونباس النيران باتجاه مواقع قواتنا 21 مرة.. ولا يوجد إصابات في صفوف أفراد القوات الموحدة"، وذلك حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر أبريل من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد ، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذه العملية ما يزيد على 10 آلاف مدني.



ويتم بحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، التي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.