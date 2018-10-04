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محافظات

محافظ الشرقية يلتقي ممثلي جمعيتي الأورمان والهلال الأحمر لبحث سبل التعاون

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:27 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العميد حسن الشاذلي مدير جمعية الأورمان بالشرقية ومدحت مدكور نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بالشرقية ومحمد أباظة سكرتير عام الجمعية وإيهاب جودة أمين الصندوق بحضور ميرفت فهمي مدير مديرية التضامن الاجتماعي لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستحقة .

حيث تناول اللقاء استعراض أوجه العمل لكل جمعية على حدة حيث تقوم جمعية الأورمان برفع كفاءة وإعمار منازل للفئات الأقل دخلًا بالقرى الأكثر إحتياجًا بالتنسيق والتعاون مع صندوق تحيا مصر والمساهمة في إجراء عمليات مجانية للفئات الأقل دخلًا ومنحهم مواد غذائية بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية مجانية تضم نخبة متميزة من الأطباء في كافة التخصصات الطبية المختلفة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وتوفير الأدوية والعلاج لهم بالمجان وتنظيم الإحتفال بيوم اليتيم وحفل الزفاف الجماعي .

بينما تقوم جمعية الهلال الأحمر بتقديم خدمة الإسعاف والطوارئ بجودة عالية في أي وقت وفي كل الظروف . بالإضافة إلى تقديم متطوعين للمشاركة في حالة وجود كارثة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي كما تشارك الجمعية بمشروعات الأسر المنتجة كما تضم 13 عيادة طبية ، وتسعى لإنشاء مستشفى خيري وبنك دم.

وأشاد المحافظ بدور الجمعيات النشطة في تنمية المجتمع ورعاية الأسر المستحقة والفئات الأقل دخلًا إجتماعيًا وإقتصاديًا وصحيًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، مؤكدًا على ضرورة توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي من خلال إجراء الأبحاث الإجتماعية على المستحقين لنيل المساعدات المقدمة لهم من الجمعيات النشطة والمجتمع المدني.

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