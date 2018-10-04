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فن

بعد إعلان إصابته بالسرطان.. عمرو محمود ياسين يوجه رسالة مؤثرة لـ فاروق الفيشاوي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعرب الفنان عمرو محمود ياسين عن حزنه الشديد، بعد إعلان الفنان فاروق الفيشاوي إصابته بمرض السرطان، أمس الأربعاء، خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين.

وقال عمرو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحقيقه أنه خبر مؤلم جدا بالنسبة لي وبالنسبة لكل أسرتي، أكيد أني أعرف أن الفنان فاروق الفيشاوي مريض بالسرطان، الفكرة مش إن الأستاذ فاروق فنان وخلاص، الفكرة إن الأستاذ فاروق الفيشاوي مافيش حد يعرفه شخصيا إلا ويعشقه ويحترمه، ويكن له كل الحب، لأن الأستاذ فاروق من أجدع وأرجل الناس اللي ممكن تشوفها وله مواقف لا يمكن أنساها، ومش معايا انا بس، أكيد مع ناس كتير".

وأضاف: "فاروق الفيشاوي يعني الرجولة والجدعنة، أدعوا الله أن يشفيه شفاء تاما وأن يطيل في عمره ويعطيه القدرة على مقاومة هذا المرض اللعين".

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