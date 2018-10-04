ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

حكاية أغنية عن حرب أكتوبر بدأت بخناقة وانتهت بتصويرها بالأفرول الميري

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
وردة الجزائرية
وردة الجزائرية
مـيــس رضــا
أغنية "وأنا على الربابة بغني" التي شدت بها الصوت الجزائري الشهير "وردة" لا يعلم كثيرا منها قصتها إلا أنها تعبر عن فرحة الشعب بنصر أكتوبر، وهي الأغنية التي لحنها العبقري "بليغ حمدي"، بعد عبور قواتنا المسلحة المصرية قناة السويس في حرب أكتوبر 1973.
حكاية أغنية عن حرب

وكان لهذه الأغنية طبيعة خاصة حتى وصلت لمسامع الشعب، كانت قد شهدت مشاجرة وصلت لحد الضرب على باب ماسبيرو وتصويرها بالأفرول الميري، ويستعرض صدى البلد كواليس هذه الأغنية ..

حكاية أغنية عن حرب

خناقة وضرب

الإعلامي الكبير الراحل وجدي الحكيم، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة التراث باتحاد الإذاعة والتلفزيون، روى قصة هذه الأغنية قائلًا إنه تفاجأ بعد عبور قناة السويس، بوجود بليغ بصحبة وردة وعبدالرحيم منصور، يريدون الدخول إلى مبنى ماسبيرو، إلا أن الأمن منعهم، فحدثت مشادات كلامية بين الطرفين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي.

حكاية أغنية عن حرب

وعندما علم بذلك نزل إليهم فورًا، وقال لهم: "مفيش فلوس لإنتاج أغانٍ"، فرد عليه بليغ: "ومفيش قوة في الأرض تمنعني من تقديم واجبي نحو بلادي، ومستعد للتبرع بأجري ودفع كل مصروفات الفرقة من جيبي الخاص".

 

عندئذٍ أبلغ وجدي الحكيم "بابا شارو" رئيس الإذاعة وقتها، فأمر بدخولهم، وفتح الاستديو لهم، ونفذوا الأغنية في أقل من ساعتين، بديكور مسلسل للفنان نور الدمرداش، وبمجرد إذاعة الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، وأصبح يرددها الشارع المصري، والجنود على الجبهة.

حكاية أغنية عن حرب

الكنيسي بالأفرول

أما الإذاعي القدير حمدي الكنيسي، الذي كان مراسلًا حربيًا وشهد الساعات الأولى للعبور، قال: "فى أحد الأيام وأنا عائد لتوي من الجبهة، طلب مني بليغ حمدى الذهاب فورًا لاستوديو 36 بماسبيرو، فطلبت منه الانتظار حتى أستبدل ملابسى، إلا أنه أصر على حضوري بـ"الأفرول الميري"، وأقنعني بأن هذا الزي سوف يعطي إحساسًا حقيقيًا لوردة بـ"جو الحرب".. وبالفعل وقفت أمامها وهي تشدو بهذه الأغنية الوطنية.

ترشيحاتنا

الفالح: أوبك تستطيع رفع إنتاج البترول أكثر من مليون برميل يوميا

اللواء ممدوح عطية مدير إدارة الحرب الكيميائية الأسبق: قمنا بطلاء القوارب وملابس الجنود بمواد ضد الحرائق لحمايتهم من «النابالم»

السيطرة على حريق هائل نشب في أكوام قش الأرز بالبحيرة

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو

النيابة تكلف بتشريح جثة أستاذ علوم توفي داخل سيارته بسوهاج

عمرو وردة ورفاقه في مهمة صعبة أمام بوريسوف الروسي باليوروباليج

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

آفة تأكل دماغ شاب وتتسبب في وفاته

حارس مخمور يقتل 9 بينهم 3 ضباط وينتحر في العاصمة الإثيوبية

أغلى حذاء في العالم يباع في دبي.. يعادل سعر 4 سيارات لامبورجيني

فييرا يصل من الإمارات لتولي تدريب الإسماعيلي

رئيس الوزراء الفرنسي السابق: سأشجع إسبانيا ضد فرنسا في كأس العالم المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مرور الجيزة:إغلاق نفق القومية العربية أسفل الطريق الدائري..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية اليوم على الطرق والمحاور الرئيسية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟