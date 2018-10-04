حكاية أغنية عن حرب أكتوبر بدأت بخناقة وانتهت بتصويرها بالأفرول الميري

أغنية "وأنا على الربابة بغني" التي شدت بها الصوت الجزائري الشهير "وردة" لا يعلم كثيرا منها قصتها إ

أنها تعبر عن فرحة الشعب بنصر أكتوبر، وهي الأغنية التي لحنها العبقري "بليغ حمدي"، بعد عبور قواتنا المسلحة المصرية قناة السويس في حرب أكتوبر 1973.