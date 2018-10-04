حكاية أغنية عن حرب أكتوبر بدأت بخناقة وانتهت بتصويرها بالأفرول الميري

وكان لهذه الأغنية طبيعة خاصة حتى وصلت لمسامع الشعب، كانت قد شهدت مشاجرة وصلت لحد الضرب على باب ماسبيرو وتصويرها بالأفرول الميري، ويستعرض صدى البلد كواليس هذه الأغنية ..
خناقة
وضرب
الإعلامي
الكبير الراحل وجدي الحكيم، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة التراث باتحاد الإذاعة والتلفزيون،
روى قصة هذه الأغنية قائلًا إنه تفاجأ بعد عبور قناة السويس، بوجود بليغ بصحبة وردة
وعبدالرحيم منصور، يريدون الدخول إلى مبنى ماسبيرو، إلا أن الأمن منعهم، فحدثت مشادات
كلامية بين الطرفين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي.
وعندما
علم بذلك نزل إليهم فورًا، وقال لهم: "مفيش فلوس لإنتاج أغانٍ"، فرد عليه
بليغ: "ومفيش قوة في الأرض تمنعني من تقديم واجبي نحو بلادي، ومستعد للتبرع بأجري
ودفع كل مصروفات الفرقة من جيبي الخاص".
عندئذٍ
أبلغ وجدي الحكيم "بابا شارو" رئيس الإذاعة وقتها، فأمر بدخولهم، وفتح الاستديو
لهم، ونفذوا الأغنية في أقل من ساعتين، بديكور مسلسل للفنان نور الدمرداش، وبمجرد إذاعة
الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، وأصبح يرددها الشارع المصري، والجنود على الجبهة.
الكنيسي بالأفرول
أما
الإذاعي القدير حمدي الكنيسي، الذي كان مراسلًا حربيًا وشهد الساعات الأولى للعبور،
قال: "فى أحد الأيام وأنا عائد لتوي من الجبهة، طلب مني بليغ حمدى الذهاب فورًا
لاستوديو 36 بماسبيرو، فطلبت منه الانتظار حتى أستبدل ملابسى، إلا أنه أصر على حضوري
بـ"الأفرول الميري"، وأقنعني بأن هذا الزي سوف يعطي إحساسًا حقيقيًا لوردة
بـ"جو الحرب".. وبالفعل وقفت أمامها وهي تشدو بهذه الأغنية الوطنية.