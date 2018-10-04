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اقتصاد

مناقصة خلال شهر لاستيراد الأرز الأبيض من الخارج

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلن الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن وزارة التموين والتجارة والداخلية ستقوم بإجراء مناقصة لاستيراد الأرز الأبيض من الخارج خلال شهر بهدف توفير الأرز طوال الثلاثة أشهر الاولى من العام المقبل "يناير وفبراير ومارس" لطرحها للمواطنين على البطاقات التموينية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية طوال الوقت.

وأضاف رجب شحاتة فى تصريحات صحفية، أن المناقصة التي ستقوم بإجرائها وزارة التموين تهدف إلى استيراد الأرز الأبيض وفقا للمواصفات القياسية وذات نوعيات جيدة وقريبة من الأرز الأبيض المصرى خاصة الطعم، وذلك بالتوازى مع استمرار الشركات وأصحاب المضارب فى توريد الأرز الأبيض للوزارة حتى نهاية العام الجاري إضافة الى قيام الوزارة حاليا باستلام الأرز الشعير من المزارعين لتأمين مخزون استراتيجى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى ظل حرصها على توفير السلع الاساسية للمواطنين طوال الوقت وكذلك العمل على وجود مخزون يكفى احتياجات البلاد لفتره طويلة .

وأوضح أن المناقصة سيتم اجرائها ودخول العديد من الشركات للحصول على أفضل العروض المقدمة خاصة فيما يتعلق بالأسعار وجودة الأرز الأبيض، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على توفير السلع خاصة الأساسية مثل الأرز بشكل مستمر كما أن اتفاقية التعاون التجاري التى تمت خلال زيارة رئيس جمهورية فيتنام لمصر تتضمن حصول مصر على مليون طن أرز أبيض من فيتنام وتصل هذه الكميات على دفعات من 3 إلى 4 أشهر الأمر الذي سيعزز الاحتياطى الاستراتيجى لسلعة الأرز لمدة عام قادم.

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