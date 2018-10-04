قمة الويب تستمر في البرتغال لعشر سنوات قادمة

أعلن منظمو اجتماع "قمة الويب" لتكنولوجيا الانترنت الاستمرار في عقدها في العاصمة البرتغالية لشبونة لمدة عقد آخر في صفقة قيمتها 110 ملايين يورو.



وتشمل الصفقة الجديدة، وفقا لصحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية، توسيع مقر القمة لتسهيل النمو السريع للمؤتمر الذي يعتبر بمثابة المؤتمر العالمي للتكنولوجيا.



وأعلنت الأنباء خلال اجتماع في قاعة "ألتيس أرينا" بالعاصمة البرتغالية لشبونة بحضور رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا وبادي كوسجريف الرئيس التنفيذي للقمة ورئيس وفيرناندو مدينا عمدة لشبونة.



وقال المنظمون إنه بعد عملية مناقصة قوية وتنافسية شملت عطاءات من أكثر من 20 دولة عبر أوروبا توصلت الشركة لاتفاق جديد مع الحكومة البرتغالية.



كانت قمة الويب، التي تهتم بتكنولوجيا الانترنت، قد عقدت في بادئ الأمر في أيرلندا عام 2010 ثم انتقلت إلى لشبونة عام 2016 ، وقد جذبت العام الماضي نحو 60 ألف شخص من 170 دولة إلى عاصمة البرتغال، من بينهم 1400 مستثمر و 2500 صحفي ومراسل، وستنعقد نسخة هذا العام بين 5 و 8 نوفمبر المقبل.