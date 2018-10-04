شركة طيران بلو إير الرومانية تستحوذ على إير مولدوفا

فازت مجموعة "سيفيل أفييشان جروب" للطيران المدني، وهي مشروع مشترك بين شركة طيران "بلو إير" الرومانية ومجموعة مستثمرين من مولدوفا، بعملية خصخصة شركة "إير مولدوفا".



ووافقت مجموعة "سيفيل أفييشان جروب" على دفع 50 مليون ليو مولدوفي (56ر2 مليون يورو) لأسهم شركة طيران "إير مولدوفا واستحوذت على ديون بقيمة 2ر1 مليار ليو مولدوفي (61 مليون يورو).



وأعلن الملاك الجدد، وفقا لموقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري، أنهم سيحتفظون بجدول الرحلات الحالي لشركة طيران مولدوفا في حين أن هدفهم الرئيسي هو استعادة ثقة العملاء وتحسين النتائج التجارية للشركة.

