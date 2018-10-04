انسل إلجورت ينضم إلى فيلم ستيفن سبيلبرج الجديد الجانب الغربي

أعلن الممثل ألأمريكي "أنسل إلجورت"انضمامه إلى فيلم المخرج العالمي "ستيفن سبيلبرج" الجديد "الجانب الغربي ".



ومن المقرر أن يصور "إلجورت"- الذي اشتهر بدوره فى فيلم"بيبى .. بيبى"عام 2017 - الشهر القادم .. والفيلم من تأليف "لارى كرت" ، والفيلم مأخوذ عن فيلم "قصة في الحي الغربي" الذي عرض في عام 1961 .



وقصة "الجانب الغربي"، مأخوذة في الأصل من مسرحية موسيقية مستوحاة عن قصة روميو وجولييت ، تتبع قصة عصابات الشوارع المتنافسة ذات الخلفيات العرقية المختلفة – البيض والبورتوريكيون- وقصة الحب التي تحدث في وسط نزاعهم .



ومن المقرر بدء عرض الفيلم في صيف 2019 .

