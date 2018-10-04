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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم، الخميس.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 6.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5 جنيهات، الخيار 3.5 جنيه، الفلفل الرومي 7.5 جنيه، القلقاس 4.5 جنيه، الكوسة 6 جنيهات، والبامية 12 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، العنب البناتي 12 جنيهًا، الكانتلوب 6 جنيهات، المانجو العويس 25 جنيهًا.

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