مستشار النمسا: استعادة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ستستغرق سنوات

قال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس إن استعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ستستغرق سنوات، وذلك عقب محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سان بطرسبرج أمس.



وأضاف كورتس - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "من المهم مواصلة الحوار وبذل الجهود للحيلولة دون تدهور الوضع بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، و بذل مزيد من الجهود لتحسين العلاقات".



وتابع المستشار النمساوي : "نحن بحاجة إلى تخفيف التوترات، فهذه عملية طويلة ومعقدة ومن الواضح أنها ستستغرق سنوات".



وأشار كورتس إلى أن رؤساء حكومات بعض الدول لا يبقون على أي اتصالات مع موسكو وأن "فقد الثقة أمر خطير".



وفي السياق ذاته، طالب كورتس بضرورة خلق دينامية إيجابية من أجل التطورات في سوريا وشرق أوكرانيا.



ووصف كورتس تصريحات الرئيس الروسي بشأن أهمية السعي لسحب كل القوات الأجنبية من سوريا بأنه "إيجابي للغاية"، معربا عن أمله في أن يصبح هذا الأمر واقعا وألا يظل مجرد فكرة.





