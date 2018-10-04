محمد عبد الظاهر مديرًا لمركز معلومات قطاع الأعمال العام

أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتولي المهندس محمد أحمد عبد القادر عبد الظاهر مهام الإشراف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة، وذلك لمدة عام.





ويأتي القرار في ضوء اهتمام الوزارة بتطوير الأداء بمركز معلومات قطاع الأعمال العام والعمل على تحسين البنية المعلوماتية وتوفير نظام معلومات متكامل وبيانات دقيقة محدثة عن شركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة بما يدعم اتخاذ القرارات الرشيدة في الإدارة.



