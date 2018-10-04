3 أطفال يواجهون أفعى عملاقة لحماية كلبهم.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجماعى فى الساعات الماضية مقطع فيديو صادم، يظهر استبسال 3 أطفال في مواجهة خطرة ضد أفعى عملاقة، من أجل حماية كلبهم وإنقاذ حياته بعدما التفت حوله.



وبحسب "سبوتنك"، انهال الأطفال بالضرب على الأفعي الكبيرة حتى تركت الكلب، ولكن بعد مجهود مضن منهم.



و يتم التعرف على مكان الواقعة، ولكن ملامح الأطفال تبدو وكأنهم من شرق آسيا.



