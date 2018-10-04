ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

3 أطفال يواجهون أفعى عملاقة لحماية كلبهم.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجماعى فى الساعات الماضية مقطع فيديو صادم، يظهر استبسال 3 أطفال في مواجهة خطرة ضد أفعى عملاقة، من أجل حماية كلبهم وإنقاذ حياته بعدما التفت حوله.

وبحسب "سبوتنك"، انهال الأطفال بالضرب على الأفعي الكبيرة حتى تركت الكلب، ولكن بعد مجهود مضن منهم.

و يتم التعرف على مكان الواقعة، ولكن ملامح الأطفال تبدو وكأنهم من شرق آسيا.

ترشيحاتنا

احمي طفلكِ من الإصابة بالأكزيما

ارتفاع حصيلة تفجير عبوة ناسفة في تركيا إلى 7 جنود

حصان هائج يقتحم مقهى ويثير حالة من الرعب ..فيديو

القابضة الكيماوية: القومية للأسمنت ليست للبيع

موعد وصول المحترفين لمعسكر منتخب مصر استعدادا لسوازيلاند

4 أخطاء كارثية عند شحن الهاتف المحمول ليلا

ماذا يحدث للجسم عند تناول سمك الدنيس

حارس مخمور يقتل 9 بينهم 3 ضباط وينتحر في العاصمة الإثيوبية

عامل بالدقهلية يقتل زوجته أمام أطفاله ويشعل النار في نفسه

المهندسين المصرية توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها بمقاطعة بادن فيتمبرج بألمانيا ..صور

قاض يمنع ترامب من إنهاء حماية المهاجرين من أربع دول بينهم دولة عربية

رئيس الوزراء الفرنسي السابق: سأشجع إسبانيا ضد فرنسا في كأس العالم المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مرور الجيزة:إغلاق نفق القومية العربية أسفل الطريق الدائري..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية اليوم على الطرق والمحاور الرئيسية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟