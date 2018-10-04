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منوعات

شبيه ترامب يظهر في سوبر ماركت.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يظهر شبيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه نسخة طبق الأصل منه تمامًا وذلك في أحد المتاجر الكبرى.

وظهر شبيه ترامب، مرتديًا قميصًا وعلى رأسه قبعة، ومعلق على صدره نظارة، ويبدو أنه كان يبحث عن شيء ما داخل المتجر الكبير.

وانتشر الفيديو فى لمح البصر حاصدًا أكبر عدد ممكن من المشاهدات، بعد ما تفاعل معه الرواد بقوة.



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