الألمان يستبدلون القوارب بثمار القرع العملاقة

بالكثير من الترقب تتحرك امرأة شقراء ترتدي زي سباحة نحو بحيرة بغرب ألمانيا داخل ثمرة قرع هائلة مفرغة من الداخل.



وتمسك المرأة بمجداف استعدادا للمشاركة في سباق القرع السنوي ببحيرة كريفلشوفر الذي يمتد لمسافة 35 مترا.



وتزرع ثمار القرع العملاقة خصيصا من أجل السباق الذي شهد هذا العام دورته الثالثة. وينبغي أن تزن ثمرة القرع ما لا يقل عن 250 كيلوجراما لتقليل مخاطر سقوط المشاركين الأكبر حجما.



وقالت مايلين ماتوشتك "كان من الصعب التحرك عكس الرياح لكن عندما تنغمس في الأمر تسير الأمور على ما يرام. تصورت أن الأمر سيكون أصعب من ذلك".



وقالت شقيقتها جانا ماي "في حقيقة الأمر تخيلت أنك ستقعين بعد بضعة أمتار".



ويحصل أفضل المتسابقين في فئات التنافس الست على جوائز قيمتها 200 يورو (230 دولارا) أو 300 يورو إذا جدفوا داخل ثمرات القراع. ويكفي هذا المبلغ لشراء قارب للعام المقبل.