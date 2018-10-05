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ثقافة

افتتاح العرض المسرحي تسجيل دخول على مسرح الهناجر السبت

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحى تسجيل دخول"Log In" في الثامنة من مساء السادس من أكتوبر الجارى على مسرح مركز الهناجر للفنون .

وعن المسرحية يقول مخرجها الفنان هانى عفيفى، إن التجربة بدأت بفكرة طرحتها على فريق العمل واستمرت بعدها التدريبات والمناقشات والكتابات لعدة أشهر مستلهمين تقنية مسرح العبث وبعض مشاهد المسرحية من منهج ومسرحيات الكاتب الفرنسي الشهير "يوجين يونسكو" لنصل في النهاية لعدد من المشاهد الكوميدية القصيرة يربطها إطار محدد ومادة فيلمية راصدة بعض الوقت، ساخرة معظم الأحيان.

المسرحية إنتاج مركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز، وهى ترصد بشكل ساخر الحياة على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلات الشباب مع المواضيع والقضايا المختلفة والعلاقات على العالم الإفتراضي من خلال ستة أصدقاء يجتمعون في بيت أحدهم.

" تسجيل دخول" فكرة وإخراج هاني عفيفي، كتابة: إسماعيل إبراهيم وفادي سمير، تمثيل وارتجالات "أحمد السلكاوي، شادي الدالي، عمرو جمال، محمد الشافعي، منة حمدي، ندى نادر، هبة الكومي، مع أوسكار نجدي"، ديكور: مي كمال، أزياء: مروة عودة، موسيقى: محمد صلاح، مادة فيلمية: أحمد روبي، إضاءة: هاني عفيفي ومحمد عبدالمحسن، مخرج مساعد: فتحي إسماعيل ويسرا أشرف وياسمين أبو عرب.

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