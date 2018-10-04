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أخبار العالم

الاستخبارات العراقية: داعش يلجأ إلى التضخيم الإعلامي لعملياته الإرهابية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:03 م
صدى البلد
أ ش أ
كشفت مصادر استخبارية عراقية عن لجوء تنظيم "داعش" إلى أسلوب التضخيم الإعلامي لعملياته الإرهابية، موضحة أن 65% من هجماته الإرهابية لا يوجد لها أثر على أرض الواقع.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن المصادر قولها: "إن عصابات داعش الإرهابية بدأت تلجأ إلى أسلوب التضخيم الإعلامي لعملياتها الإجرامية بهدف إيصال رسالة اطمئنان لعناصرها المتواجدين في كل من العراق وسوريا الذين فقدوا الاتصال بقياداتهم نتيجة للضغط الأمني الكبير الذي يواجهونه في البلدين".

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