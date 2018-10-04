زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق تواجه 17 تهمة تتعلق بالفساد

وجهت المحكمة الوسطى بكوالالمبور 12 تهمة لزوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم /الخميس/، تتعلق بغسيل الأموال، و5 تهم تتعلق بعدم إعلان دخلها في سلطة الضرائب.



وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، أن زوجة عبد الرزاق (67 عاما)، نفت جميع الاتهامات الموجهة إليها في جلسة المحكمة الوسطى بكوالالمبور.



وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها مليوني رنجيت من ضامنين للإفراج عنها بشرطين، أولا أن تسلم جواز سفرها إلى المحكمة، وثانيا عدم إزعاج شهود الادعاء في القضية.



كما حددت المحكمة جلسة 8 نوفمبر القادم لإعادة الاستماع إلى القضية.