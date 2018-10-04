ماريان ترامب في مرمى نيران الاتهامات بعد تقرير التهرب الضريبي لإمبراطورية مؤسس نيويورك.. شقيقة الرئيس والعقل المدبر لوالدها للتحايل على القانون.. وانتخابات الكونجرس تحدد مصير القاضية المخضرمة

ماريان ترامب في مرمى نيران الاتهامات بعد تقرير التهرب الضريبي

تحقيق "نيويورك تايمز" يفتح الباب لاحتمالية إدانة شقيقة ترامب الكبرى

انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تحدد مصير أشهر قاضية فيدرالية في أمريكا

وحسبما ذكرت شبكة "إن. بي. سي نيوز" الأمريكية، فإن ماريان هي التي رسمت الخطوط القانونية لاستراتيجية الاحتيال الضريبي التي نفذها ترامب الابن والوالد، فقد كانت مستشارة فريد القانونية، الذي كان بدوره يعمل قاضٍ فيدرالي آنذاك.



على مدار الأيام الثلاثة الماضية دخل البيت الأبيض في معركة جديدة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي نشرت، يوم الثلاثاء الماضي، تحقيقًا مطولًا كشفت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على ما يعادل اليوم 413 مليون دولار من إمبراطورية والده العقارية، فريد ترامب، رجل الأعمال المخضرم الذي بنى مدينة نيويورك، وذلك من خلال مخططات ضريبية مريبة شارك فيها خلال التسعينيات، بما في ذلك حالات التزوير الصريحة.وأثبت التحقيق أن فريد ترامب وزوجته ماري آن، قاما بتحويل أكثر من مليار دولار من ثروتهما إلى دونالد وأشقائه، ماريان ترامب باري، وفريد ترامب الابن، وإليزابيث ترامب جرو، وروبرت الأصغر، وهو الأمر الذي كان سيجلب ضرائب بقيمة 550 مليون دولار على الأقل بموجب معدل الضريبة البالغ 55% على الهدايا والميراث التي كانت موجودة في ذلك الوقت، إلا أنه ومن خلال بعض المراوغات الضريبة، دفعت العائلة مبلغ 52.2 مليون دولار، أو حوالي 5% كعوائد ضريبية.لكن ثمة شخص من أفراد العائلة شمله التحقيق ولم تلتفت إليه وسائل الإعلام سواء المحلية أو العالمية رغم الدور الخطير الذي لعبه في استراتيجية العائلة للتهرب الضريبي؛ هذا الشخص هو شقيقة ترامب الكبرى، ماريان ترامب باري، التي تعمل في الوقت الراهن قاضية عليا في محكمة الاستئناف الفيدرالية بالدائرة الثالثة لمدينة فيلادلفيا.حصلت ماريان على شهادة القانون من جامعة هوفسترا الخاصة بولاية نيويورك عام 1983، وقد رشحها الرئيس الأسبق رونالد ريجان للمحكمة الجزئية بولاية نيوجيرسي لتحتفظ بهذا المنصب طيلة 16 عاما، وبحلول عام 1999 رشحها الرئيس بيل كلينتون في منصبها الحالي، وبعيدًا عن ذلك لا يعرف الشعب الأمريكي كثيرًا عنها فهي قليلة الظهور في وسائل الإعلام، رغم أنها لا تزال تحظى بنفوذ كبيرة داخل إمبراطورية ترامب وتمارس دورًا شديد الأهمية في رسم سياستها، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.وتعتبر ماريان أقرب أشقاء ترامب إليه، وفقًا لتقرير نشره "راديو نيويورك" العام الماضي، وكانت مستشارته الأبرز في حرب الاتهامت الشهيرة التي واجهها مع المذيعة بشبكة "فوكس نيوز" الأمريكي، ميجان كيلي، التي اندلعت عام 2015، علاوة على ذلك، كانت ماريان من أوائل المقربين منه الذين أمدوه بدعم مالي في ضائقته المالية الشهيرة عام 1993، وهو ما نفاه ترامب لاحقًا في مناسبات عديدة.وبحسب مجلة "نيويورك" المحلية، فإنه على الرغم من المرات القليلة النادرة التي كشفت فيها ماريان عن رأيها للمجتمع الأمريكي، لاح للبعض أن مواقفها متعارضة مع أجندة شقيقها السياسية المثيرة للجدل، بيد أنها أعلنت من قبل تأييدها لحقوق المهاجرين وحق السيدات في الإجهاض، وهو ما يخالف إيدولوجية ترامب السياسية.ورغم أن ترامب أعرب من قبل عن فخره بها بعد توليها منصبها المرموق في المحكمة الفيدرالية، إلا أنها صرحت من قبل بأن طفولتهما كانت متوترة، وأن دونالد كان دائمًا يشعر بالتفوق عليها.كما أنها كانت حاضرة في اجتماع شهير عام 2003 مع أسرتها في أبراج ترامب الشهيرة في نيويورك، وهو اجتماع كان جزءًا من سلسلة اجتماعات دورية تعقدها العائلة لمراجعة جميع مواقفها المالية، مع كاتم أسرار فريد والذي منحته السلطات الفيدرالية مؤخرًا حصانة قضائية على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال في التحقيق الذي تجريه وزارة العدل في حملة ترامب الانتخابية وتعاونها مع جهات روسية.ساعدت ماريان والدها في نقل جزء من ثروته إلى ترامب الابن الذي كان يمر بأزمة مالية شديدة آنذاك، وذلك دون دفع أي مستحقات ضريبية، وإثر ذلك قامت ماريان بتجميع فريق قانوني لحماية أصول فريد والتهرب من الديون التي تراكمت على دونالد.وذكر موقع "ديلي بيست" الأمريكي، في تقرير نشره أمس، الأربعاء، أن الصحفية الأمريكية، سوزان كريج، التي شاركت طيلة عام كامل في إعداد تحقيق "نيويورك تايمز"، مع زميليها ديفيد بارستو وروس بويتنر، لم تكن لتنشر هذا التحقيق لولا حصولها على وثيقة حملت اسم ماريان قدمتها الأخيرة للكونجرس في جلسة تنصيبها قاضية فيدرالية.ولاحظت كريج في الوثيقة مساهمة مالية قدرها مليون دولار قدمتها شركة غامضة تعرف باسم "All County Building"، لتكتشف لاحقًا أنها شركة وهمية أسستها عائلة ترامب لتحويل الأموال بهدف التهرب الضريبي.ويحظر القانون الأمريكي على القضاة أن يقدموا أي استشارات قانونية لأي جهة سواء اعتبارية أو طبيعية أو حتى لأقاربه إلا في حالة إذا كان القريب ضمن عائلة أحد أفرادها قضاة، ولكن شريطة عدم الحصول على مقابل مادي.ولما كان فريد ترامب قد شغل من قبل منصبًا في المحكمة الفيدرالية، فإن السؤال الذي قد يجعل وزارة العدل ومكتب التحقيق الفيدرالي "إف. بي. آي" والكونجرس الأمريكي، يفتحون تحقيقًا مع ماريان بتهمة الاحتيال الضريبي ومخالفة القواعد السلوكية للقضاة، هو: "هل حصلت شقيقة ترامب الكبرى على مقابل مادي مقابل مشورتها القانونية؟".وأكدت "إن. بي. سي. نيوز" أن ماريان حصلت على مقابل مادي بدليل أنها كانت حاضرة في اجتماعات رسمية لمؤسسة ترامب، وهو الأمر الذي قد يجعلها عرضة لاتهامات فادحة، إلا أن هذا الأمر لن يحدث طالما يحصل الحزب الجمهوري على أغلبية الكونجرس، إلا أن تلك الاحتمالية قد تصبح قوية بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، وذلك إذا فاز المعسكر الديمقراطي بالأغلبية.