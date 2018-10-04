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تعليم

مدير أمن الإسماعيلية يوزع الحلوى على طلاب المدارس.. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
انجي هيبة
أجرى اللواء محمد على حسين مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية، اليوم، الخميس، جولة ميدانية تفقد خلالها مدرسة دوحة الزمان النموذجية الابتدائية لتهنئتهم ببدء العام الدراسي الجديد.

ويواصل مدير الأمن جولاته على المدارس منذ بداية انطلاق العام الدراسي الجديد، ويحرص خلال جولاته على لقاء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

كما أجرى مدير الأمن، جولة ميدانية تفقد خلالها مدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع وتم توزيع عصائر ومخبوزات وكراسات وهنئهم ببداية العام الدراسى الجديد.

مدير أمن الإسماعيلية يوزع الحلوى على طلاب المدارس.. صور
مدير أمن الإسماعيلية يوزع الحلوى على طلاب المدارس.. صور
مدير أمن الإسماعيلية يوزع الحلوى على طلاب المدارس.. صور
مدير أمن الإسماعيلية يوزع الحلوى على طلاب المدارس.. صور
مدير أمن الإسماعيلية يوزع الحلوى على طلاب المدارس.. صور

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