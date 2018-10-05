شاكر: انتهاء الربط الكهربائي مع السودان ديسمبر المقبل

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إنه تم البدء فى الخطوات الفعلية لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى مع السودان والذى سيتم تشغيله فى ديسمبر المقبل ، بقدرة 200-300 ميجاوات كمرحلة أولى ثم تصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية ، فى خطوة للربط مع أفريقيا بالكامل بشبكة كهربائية واحدة .



وأضاف الوزير فى تصريحات لـ صدى البلد ،أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت في وضع القواعد الخرسانية لخطوط نقل الكهرباء ، للبدء في شد الموصلات الكهربائية الخاصة بالخط.



وتابع شاكر، أنه تم وضع القواعد الخرسانية لـ 20 برج نقل كهرباء من اجمالى 300 برج نقل كهرباء، وجار الانتهاء من أعمال الحفر لوضع القواعد الخرسانية لباقى الأبراج، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تقيم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات، وبالنسبة للربط مع قبرص سيتم الانتهاء من تقيم الدراسات قريبًا جدا خاصة وأنه يعد حجر الأساس للربط مع أوروبا، و يتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن بدلًا من 450 ميجاوات.