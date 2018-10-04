مقتل وإصابة 12 جنديا تركيا في انفجار جنوب شرق إقليم بطمان

أعلن مكتب حاكم إقليم "بطمان" الواقع جنوب شرقي تركيا اليوم، الخميس، مصرع 7 جنود وإصابة 5 آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها متمردون أكراد على جانب الطريق في الإقليم.



وأفاد المكتب - في بيان له نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية - بأن مسلحين من حزب العمال الكردستاني قاموا بتفجير عبوة ناسفة أثناء مرور قافلة عسكرية في منطقة "جيركوس" بالإقليم، مشيرا إلى أنه تم شن عملية من أجل اعتقال الجناة.



ومن ناحية أخرى، قال الجيش التركي إن 13 من مسلحي الجماعة قتلوا في غارات جوية بمنطقتي أفاسين - باسيان وزاب بشمال العراق، وفي إقليم سيرت جنوب شرق تركيا، في ضربات جوية خلال اليومين الماضيين".

