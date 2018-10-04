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حوادث

عبارة تقود مدير الشئون القانونية بالوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:08 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
جودت عيد
قررت وزارة العدل إحالة القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية بقطاع الإنتاج التابع للهيئة الوطنية للإعلام بدرجة "مدير عام" للمحاكمة العاجلة.

وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن مدير إدارة الشئون القانونية بقطاع الإنتاج التابع للهيئة الوطنية للإعلام بمقر عمله وبوصفة السابق فى غضون شهر يوليو ٢٠١٧، سلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.

وتبين أن المتهم أهان محاميا بالإدارة القانونية بقطاع الإنتاج، وذلك بطرده من مكتبه بأسلوب وطريقة غير لائقة بأن قال له: "امشى اطلع بره" أثناء قيام المحامى بالتوقيع بالانصراف بمكتبه.

كما تحدث المتهم بأسلوب غير لائق مع محامٍ آخر بالإدارة القانونية بقطاع الإنتاج بأن قال له: "أنا همضيك على ورقة طلاقك"، وذلك أثناء طلبه توقيعه على التعليمات الإدارية الصادرة عن رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

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