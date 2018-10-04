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أخبار العالم

مسؤولة روسية: حل مسألة احتجاز سفينة سيفاستوبول الروسية في كوريا الجنوبية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:08 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أنه تم حل مسألة السفينة الروسية "سيفاستوبول" المحتجزة في ميناء بوسان في كوريا الجنوبية.

وقالت ماتفيينكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الخميس - "لحسن الحظ تم حل هذه المسألة، وقررت السلطات الكورية الجنوبية الإفراج عن سفينتنا" .. مضيفة "بقينا على اتصال طوال الوقت، وتم حل المسألة الآن".

وأشارت إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على سير زيارتها الرسمية التي تقوم بها لسول حاليًا، نظرًا لاتخاذ القرار قبل بدء زيارتها.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية استدعت سفير كوريا الجنوبية لدى موسكو، الإثنين الماضي، وقدمت احتجاجًا يتعلق بالاحتجاز غير القانوني لسفينة سيفاستوبول في ميناء مدينة بوسان.

وطالب الجانب الروسي برفع فوري للحظر الذي فرضته السلطات البحرية على السفينة للخروج من الميناء.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في أغسطس الماضي، أنه يجري فحص السفينة "سيفاستوبول" في ميناء بوسان على أساس انتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي.

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