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صحة القليوبية: 3 آلاف جنيه تكلفة التحاليل الطبية لفيروس سي.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:02 م
الدكتور حمدي الطباخ
الدكتور حمدي الطباخ
مي فهمي
قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن خطة العمل بدأت من شهرين للاستعداد للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي"، مؤكدا أنه تم توفير جميع المستلزمات الطبية بمختلف الوحدات لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة لمواطني المحافظة، ومكافحة العدوى.

وأضاف الطباخ، خلال لقائه مع فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن الدعم الشعبي للمواطنين هو أساس نجاح المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بصحة المواطن المصري ويضعها في مقدمة أولوياته، وراهن الرئيس على الشعب المصري وعلى وعيهم في المشاركة.

وأشار إلى أن تكلفة التحاليل الطبية التي يتم إجراؤها على المواطن في المبادرة الرئاسية تتخطى الـ 3 آلاف جنيه.

وتابع: "هناك 3 آلاف مقدم خدمة في محافظة القليوبية مشاركين في الكشف عن فيروس سي".

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