الاهلي يتلقى خطابا رسميا بتأجيل مباراة الداخلية

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وصول خطاب رسمي للنادي من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تأجيل مباراة الداخلية في الدوري.





وقال القائم بأعمال مدير الكرة إن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد تأجيل مباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز؛ بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بمباراة في الأجندة الدولية المقبلة، بجانب ارتباط المنتخب الوطني بمباراتي سوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا 2019.





وأوضح "يوسف" أن هناك العديد من اللاعبين بفريقي الأهلي والداخلية سينضمون للمنتخب الأوليمبي، فضلاً عن لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب الوطني، وهو ما يعني صعوبة إقامة مباراة الداخلية بدون هذا العدد من اللاعبين، وهو ما أدركه اتحاد الكرة وكان سببا في تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى.



