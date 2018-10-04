ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الاهلي يتلقى خطابا رسميا بتأجيل مباراة الداخلية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وصول خطاب رسمي للنادي من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تأجيل مباراة الداخلية في الدوري.

وقال القائم بأعمال مدير الكرة إن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد تأجيل مباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز؛ بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بمباراة في الأجندة الدولية المقبلة، بجانب ارتباط المنتخب الوطني بمباراتي سوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وأوضح "يوسف" أن هناك العديد من اللاعبين بفريقي الأهلي والداخلية سينضمون للمنتخب الأوليمبي، فضلاً عن لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب الوطني، وهو ما يعني صعوبة إقامة مباراة الداخلية بدون هذا العدد من اللاعبين، وهو ما أدركه اتحاد الكرة وكان سببا في تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها يوم 7 أكتوبر الجاري.

ترشيحاتنا

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه .. والدود سماد طبيعي.. فيديو وصور

الحكومة الليبية المؤقتة تغلق مطار بنينا الدولي في بنغازي لأسباب أمنية

قاض يمنع ترامب من إنهاء حماية المهاجرين من أربع دول بينهم دولة عربية

آفة تأكل دماغ شاب وتتسبب في وفاته

سنة أولى رئاسة.. 7 رؤساء جدد بلجان البرلمان في موسم إتاحة الفرص

ننشر السيرة الذاتية للمشير أحمد إسماعيل.. وزير حربية «نصر أكتوبر»

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري في ذكرى انتصارات أكتوبر

طريقة مبتكرة لتقديم البطاطس لأولادك بطريقة صحية

نجم الزمالك فرجاني ساسي يهدد باعتزال اللعب دوليا

العين بالعين والسن بالسن.. أشهر 10 مقولات للرئيس السادات عن حرب أكتوبر

عمر خيرت يعتذر عن تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.. لهذا السبب

قصة شعر تجبر فتاة على البقاء في منزلها ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه .. والدود سماد طبيعي.. فيديو وصور

مدبولي يلتقي رئيس النواب العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين .. صور

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

محمد سراج: نصيحتي لـ متسابقات ملكة جمال مصر.. كوني أنت.. فيديو
الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر نتيجة لنشاط الرياح.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مرور الجيزة:إغلاق نفق القومية العربية أسفل الطريق الدائري..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟