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ديني

لجنة الفتوى توضح: هل ترد الهدايا لأهل المتوفي بعد مماته

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال تقول صاحبته: "أنا امرأة أعيش في قرية ريفية نقوم بتقديم هدايا في المناسبات ثم ماتت امرأة وكانت قدمت لي هدايا فهل يجب عليّ ردها لورثتها أو التصدق بها عنها؟

ردّت لجنة الفتوى: حرص الإسلام على قيام مجتمع مسلم يغمره التعاون والتناصر والتكافل وتختلف هذه المظاهر من مجتمع لآخر وتعد هدايا المناسبات وسيلة للتعبير عن ذلك متى سلمت النفس من الشحناء والبغضاء. 

وأضافت اللجنة: رد هذه الهدايا في الحياة والممات فيختلف ذلك بحسب العرف والأحوال فقد يقصد بها الهبة والمعاونة وعلى هذا فلا يجب ردّها، وقد يقصد بها الإعارة والسلفة فيجب ردّها أو ردّ مثلها في مناسبة مماثلة ومعلوم أن المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا. 

وبناء على ذلك: فإن كان العُرف الجاري بينكم أو غلب على ظنك أنها لا تعطيك مثل هذه الهدية إلا لردّها فتكون حينئذٍ إعارة وسلفة يجب عليك رد مثلها أو قيمتها لورثتها حتى تبرأ ذمتك بذلك ما لم يعفوا عن ذلك ويسامحوا .

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