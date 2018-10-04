ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الاهلي يقرر غلق الملف الأفريقي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:01 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق قرر إغلاق الملف الإفريقي حاليًا.

وأوضح "يوسف" أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قال للاعبين إنه يجب إغلاق الملف الإفريقي حاليًا والتركيز في المنافسة المحلية.

وأضاف أن قرار حظر اللاعبين إعلاميا الذي تم اتخاذه بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام وفاق سطيف الجزائري جاء لفرض حالة من الهدوء والتركيز على اللاعبين في هذه المرحلة المهمة من المنافسة المحلية والإفريقية.

وشدد يوسف على أهمية مواجهة الاتحاد السكندري والتركيز لحسم الثلاث نقاط؛ للحفاظ على موقف الفريق في الدوري الممتاز في انتظار استكمال مؤجلات الفريق في البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها يوم 7 أكتوبر الجاري.

ترشيحاتنا

غضب الجهاز الفنى بـ الأهلى من بعض اللاعبين بسبب وفاق سطيف

اللواء أحمد حسين متحدثا عن مرور 45 عاما على نصر أكتوبر: الدرس كان قاسيا على إسرائيل

شاهد.. موقف محرج لوزير داخلية فرنسا المستقيل على باب وزارته

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه .. والدود سماد طبيعي.. فيديو وصور

محمد إمام يحمس فاروق الفيشاوي ضد السرطان: أنت قوي وقدها

ماذا يحدث للجسم عند تناول سمك الدنيس

مرور الجيزة:إغلاق نفق القومية العربية أسفل الطريق الدائري..فيديو

السيطرة على حريق هائل نشب في أكوام قش الأرز بالبحيرة

صحة القليوبية: 3 آلاف جنيه تكلفة التحاليل الطبية لفيروس سي.. فيديو

الحكومة الليبية المؤقتة تغلق مطار بنينا الدولي في بنغازي لأسباب أمنية

هل تسقط صلاة الجمعة على موظفي الأمن والحراس؟ علي جمعة يجيب

قصة شعر تجبر فتاة على البقاء في منزلها ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه .. والدود سماد طبيعي.. فيديو وصور

مدبولي يلتقي رئيس النواب العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين .. صور

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

محمد سراج: نصيحتي لـ متسابقات ملكة جمال مصر.. كوني أنت.. فيديو
الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر نتيجة لنشاط الرياح.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مرور الجيزة:إغلاق نفق القومية العربية أسفل الطريق الدائري..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟