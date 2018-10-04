الاهلي يقرر غلق الملف الأفريقي

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق قرر إغلاق الملف الإفريقي حاليًا.





وأوضح "يوسف" أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قال للاعبين إنه يجب إغلاق الملف الإفريقي حاليًا والتركيز في المنافسة المحلية.





وأضاف أن قرار حظر اللاعبين إعلاميا الذي تم اتخاذه بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام وفاق سطيف الجزائري جاء لفرض حالة من الهدوء والتركيز على اللاعبين في هذه المرحلة المهمة من المنافسة المحلية والإفريقية.





وشدد يوسف على أهمية مواجهة الاتحاد السكندري والتركيز لحسم الثلاث نقاط؛ للحفاظ على موقف الفريق في الدوري الممتاز في انتظار استكمال مؤجلات الفريق في البطولة.



