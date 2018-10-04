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رياضة

فحص طبي لميدو جابر وسعد سمير في الأهلي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:09 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يخضع ميدو جابر وسعد سمير لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم تحت إشراف طبيب الفريق خالد محمود؛ لتحديد موعد عودتهما للمشاركة في المران الجماعي.

وخاض ثنائي الأهلي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل في النادي، وقطعا شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد للمشاركة الجماعية في التدريبات.

ويشكو «ميدو وسعد» من إصابة في العضلة الخلفية وغابا عن الفريق في المباريات الأخيرة، وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد مشاركتهما الجماعية؛ تمهيدا لتواجدهما في المباريات الرسمية.

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